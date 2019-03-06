Моуринью: не контактировал с «Реалом»

Бывший главный тренер «Реала» и «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью прокомментировал информацию о возможном возвращении в мадридскую команду. Напомним, нынешним тренером «Реала» является Сантьяго Солари.



«Горжусь тем, что в Мадриде ожидают моего возвращения, но у „Реала“ есть тренер. Слухи в футболе — обычное явление. Когда „Реал“ выигрывает, я рад за команду, и, конечно, я не доволен тем, что произошло в 1/8 финала Лиги чемпионов. Я не контактировал с „Реалом“. Не было ни одного малейшего контакта», — приводит слова Моуринью Mundo Deportivo со ссылкой на La Sexta.



Напомним, что Моуринью тренировал мадридский «Реал» с 2010 по 2013 год. Под его руководством клуб по одному разу становился чемпионом Испании, а также обладателем Кубка и Суперкубка Испании.

Моуринью — о «Реале»: когда бывший клуб хочет тебя вернуть, начинаешь гордиться