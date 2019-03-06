Фердинанд: мой фаворит в Лиге чемпионов — «Манчестер Сити»

Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» и телеэксперт Рио Фердинанд отметил, что считает фаворитом в борьбе за победу в нынешнем розыгрыше Лиги чемпионов «Манчестер Сити».



«В прошлые годы всегда была команда, которая выделялась на фоне остальных, но в этом году её нет. Некоторые говорят, что Лигу чемпионов выиграет „ПСЖ“, другие отдают предпочтение „Ювентусу“ или „Барселоне“.



Не думаю, что многие команды захотят встретиться с английскими клубами. Мы играем в быстрый, динамичный футбол. Я бы не хотел играть против „Манчестер Сити“ или „Ливерпуля“, но сейчас мои фавориты — «горожане», — приводит слова Фердинада Squawka.



«Манчестер Сити» играет в 1/8 финала Лиги чемпионов с «Шальке-04». Матч команд в Гельзенкирхене завершился со счётом 3:2 в пользу «горожан».