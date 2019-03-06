Мусаев: «Валенсия» — сильная, атакующая команда, с отличным подбором игроков

Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев поделился ожиданиями от первого матча 1/8 финала Лиги Европы с «Валенсией», который состоится завтра, 7 марта.

«Валенсия» — сильная, атакующая команда, с отличным подбором игроков. Будет трудно, но мы упорно работаем, чтобы провести матч на достойном уровне. А насчёт фаворитов в Лиге Европы не хотелось бы отвечать прямо сейчас. Время покажет», — передаёт слова Мусаева корреспондент «Чемпионата» Юрий Цымбалов.

В 1/16 финала «Краснодар» по сумме двух матчей обыграл «Байер». Обе встречи завершились вничью, но российский клуб прошёл дальше за счёт мяча, забитого на чужом поле. «Валенсия» в 1/16 финала дважды обыграла «Селтик».

Первый матч 1/8 финал Лиги Европы «Валенсия» — «Краснодар» состоится завтра, 7 марта. Начало — в 23:00 мск.