ФИФА рассматривает вариант проведения некоторых игр ЧМ-2022 в Омане и Кувейте

ФИФА рассматривает возможность проведения некоторых матчей чемпионата мира 2022 года в Омане и Кувейте, сообщает AP News.



По информации источника, ранее Кувейт и Оман выразили готовность помочь Катару в проведении мирового первенства. Чемпионат мира 2022 года может стать первым, в котором примут участие не 32 команды, а 48. Расширение турнира потребует проведения игр в других странах. Отмечается, что ФИФА ведёт конфиденциальные переговоры с представителями указанных стран. Президент организации Джанни Инфантино недавно побывал с визитами в Омане и Кувейте.



Ранее члены ФИФА согласились увеличить количество команд на чемпионате мира 2026 года, который будет организован Соединёнными Штатами Америки, Канадой и Мексикой.