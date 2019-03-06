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ФИФА рассматривает вариант проведения некоторых игр ЧМ-2022 в Омане и Кувейте

ФИФА рассматривает вариант проведения некоторых игр ЧМ-2022 в Омане и Кувейте
Футбол / Прочие турниры

ФИФА рассматривает возможность проведения некоторых матчей чемпионата мира 2022 года в Омане и Кувейте, сообщает AP News.

По информации источника, ранее Кувейт и Оман выразили готовность помочь Катару в проведении мирового первенства. Чемпионат мира 2022 года может стать первым, в котором примут участие не 32 команды, а 48. Расширение турнира потребует проведения игр в других странах. Отмечается, что ФИФА ведёт конфиденциальные переговоры с представителями указанных стран. Президент организации Джанни Инфантино недавно побывал с визитами в Омане и Кувейте.

Ранее члены ФИФА согласились увеличить количество команд на чемпионате мира 2026 года, который будет организован Соединёнными Штатами Америки, Канадой и Мексикой.

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