«Порту» — «Рома»: стали известны стартовые составы команд

Сегодня, 6 марта, состоится ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов «Порту» — «Рома». Встреча будет проходить в Порту на стадионе «Драгау». Стартовый свисток прозвучит в 23:00 мск.

Команды определились со стартовыми составами на матч.

«Чемпионат» проведёт прямую текстовую трансляцию этого матча.

«Порту»: Касильяс, Милитао, Теллес, Фелипе, Пепе, Эррера, Данилу, Отавио, Корона, Тикиньо, Марега.

Запасные: Вана, Перейра, Торрес, Эрнани, Браими, Лопес, Фернандо.

«Рома»: Ольсен, Карсдорп, Коларов, Жезус, Манолас, Маркано, Н'Зонзи, Де Росси, Дзаньоло, Перотти, Джеко.

Запасные: Миранте, Сантон, Флоренци, Кристанте, Пеллегрини, Шик, Эль-Шаарави.

Первая встреча, проходившая в Риме, завершилась победой хозяев со счётом 2:1.