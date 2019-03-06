Десайи: Бэйл не смог заменить Роналду в «Реале», он провалился

Бывший защитник сборной Франции Марсель Десайи раскритиковал форварда «Реала» Гарета Бэйла. По мнению француза, валлийский нападающий не сумел заменить в «Реале» Криштиану Роналду, который перед началом сезона перешёл в «Ювентус».

«Уверен, в «Реале» рассчитывали на Бэйла. Думали, он сможет вывести команду на новый уровень. Но он провалился.

Асенсио, Иско — они не были готовы, Бензема начал выходить на новый уровень. У Бэйла было пять–семь игр, в которых он себя хорошо проявил. Но этого недостаточно.

Заменить игроков будет трудно. Если многие футболисты одновременно уйдут из «Реала», будет тяжело найти замену. В современном футболе это нужно учитывать, прежде чем принимать решения», — цитирует Десайи beIN Sports.