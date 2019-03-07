Козлов: «Арсенал» изначально рассчитывал не пропустить

22-летний защитник Савелий Козлов, дебютировавший в составе «Оренбурга», поделился впечатлениями от ответного матча 1/4 финала Кубка России с тульским «Арсеналом» (1:1).

«Для меня это был первый матч на таком серьёзном уровне. Конечно, было немного волнительно, но, как говорится, всё когда-то бывает впервые. По сравнению с ФНЛ разница в скорости. Всё нужно делать на единицу быстрее. Это касается и работы с мячом, и принятия решений, абсолютно всего. Разумеется, выше уровень исполнительского мастерства. Но в принципе ничего экстраординарного нет. Нужно работать и двигаться дальше.

Перед игрой понимали, что нужно забивать три мяча. Жаль, не удался быстрый гол, хотя момент для этого был. «Арсенал» же, на мой взгляд, изначально рассчитывал прежде всего не пропустить, но это нормально, учитывая результат первого матча. В этот раз дальше идёт Тула», — сказал Козлов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

В зимнее трансферное окно Савелий Козлов перешёл в «Оренбург» из «Тюмени».