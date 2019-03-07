Рашфорд — о голе в ворота «ПСЖ»: ради таких моментов ты играешь в футбол

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Маркус Рашфорд поделился эмоциями после победы в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов с «Пари Сен-Жермен» (3:1). Англичанин стал автором победного гола, реализовав пенальти в компенсированное время.

«Я просто хотел сохранять хладнокровие. Это те вещи, которые вы практикуете каждый день. Мы достигли цели и вышли в следующий раунд. Ожидание пенальти, вероятно, было самым сложным, но ты играешь в футбол именно ради таких моментов.

Казалось, что всё было против нас перед игрой, но мы к этому привыкли. Мы показали, чего стоим, и добились результата, который был нам нужен», — приводит слова Рашфорда пресс-служба УЕФА.

Напомним, первая встреча команд в Манчестере завершилась со счётом 2:0 в пользу подопечных Томаса Тухеля. Таким образом, «Манчестер Юнайтед» проходит в 1/4 финала Лиги чемпионов, а «ПСЖ» завершает своё выступление в турнире.