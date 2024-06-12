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Александр Медведев рассказал, что оказывает поддержку российским теннисистам

Александр Медведев рассказал, что оказывает поддержку российским теннисистам
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Председатель правления «Зенита» Александр Медведев заявил, что оказывает поддержку российским теннисистам.

— Вы сейчас оказываете финансовую поддержку кому‑то из теннисистов?
— Я оказывал поддержку, но не буду говорить кому. Ну, а так мы имеющиеся ресурсы направляем на проведение турниров, — приводит слова Медведева «Матч ТВ».

Отметим, что Медведев также является директором турнира «Трофеи Северной Пальмиры», который проходил с 1 по 3 декабря 2023 года. Соревнование состоялось на кортах концертно‑спортивного комплекса «Арена» в Санкт‑Петербурге.

Тогда в командном турнире выступили спортсмены из России, Казахстана, Испании, Сербии, Франции, Италии и Болгарии, в том числе известные игроки — Карен Хачанов, Анастасия Потапова, Александр Шевченко, Ясмин Паолини, Вероника Кудерметова, Диана Шнайдер.

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