Неймар — о пенальти в игре с «МЮ»: это позор! Они ничего не понимают в футболе

Нападающий «Пари Сен-Жермен» Неймар прокомментировал решение главного арбитра ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов с «Манчестер Юнайтед» (1:3) Дамира Скомины назначить в ворота парижан пенальти в компенсированное время после просмотра видеоповтора.

«Это позор! Четыре человека, ничего не понимающие в футболе, смотрят эпизод в замедленном движении у телевизора. Там не было пенальти! Кимпембе не мог положить свои руки на спину», — написал Неймар в своём «инстаграме».

Напомним, первая встреча команд в Манчестере завершилась со счётом 2:0 в пользу подопечных Томаса Тухеля. Таким образом, «Манчестер Юнайтед» проходит в 1/4 финала Лиги чемпионов, а «ПСЖ» завершает своё выступление в турнире.