Де Росси: у «Ромы» хорошая команда, которая не заслуживала вылета из ЛЧ

Капитан «Ромы» Даниэле Де Росси прокомментировал поражение в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов с португальским «Порту» (1:3 ДВ).

«Нужно принять этот результат, хотя сделать это очень сложно. В „Роме“ мы привыкли к взлетам и падениям. Сегодня сыграли далеко не идеально, но у нас хорошая команда, которая не заслуживала вылета.

Остаюсь при своём мнении — мы были в одной минуте от серии пенальти, которая могла бы вывести нас в четвертьфинал. В прошлой Лиге чемпионов дошли до полуфинала. Нас подводят результаты на внутренней арене, но я верю в тренера. О возможной отставке Ди Франческо говорит пресса, а не футболисты нашей команды", — приводит слова Де Росси пресс-служба УЕФА.

Напомним, первая встреча команд в Риме завершилась со счётом 2:1 в пользу подопечных Эусебио Ди Франческо. Таким образом, «Порту» проходит в 1/4 финала Лиги чемпионов, а «Рома» завершает своё выступление в турнире.