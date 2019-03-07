Лукаку: было очень здорово снова сыграть с Рашфордом

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Ромелу Лукаку поделился эмоциями после победы в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов с «Пари Сен-Жермен» (3:1). В этой встрече бельгиец оформил дубль.

«За день до игры мы были уверены в себе. Я и Рашфорд знали, что сможем сыграть в паре, и было очень здорово снова играть с ним.

Мы договорились: когда Маркус идёт в прессинг, я должен поддерживать его. Я говорил ему, что каждый раз, когда он бьёт, я буду следить за мячом. И именно так и произошло в эпизоде со вторым голом", — приводит слова Лукаку пресс-служба УЕФА.

Напомним, первая встреча команд в Манчестере завершилась со счётом 2:0 в пользу подопечных Томаса Тухеля. Таким образом, «Манчестер Юнайтед» проходит в 1/4 финала Лиги чемпионов, а «ПСЖ» завершает своё выступление в турнире.