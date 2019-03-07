Перотти: у «Ромы» были шансы забить второй гол и убить интригу в игре с «Порту»

Нападающий «Ромы» Диего Перотти прокомментировал результат ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов с «Порту». Встреча команд состоялась на стадионе «Драгау» в Порту и завершилась в дополнительное время со счётом 3:1 в пользу хозяев.

«Мы бились все 120 минут, но покидаем Порту ни с чем. Это очень обидно, поскольку мы заслуживали большего. Конечно, на стороне „Порту“ была поддержка болельщиков, и порой она имеет большое значение. Нам она не раз помогала в Риме. У нас были шансы забить второй гол и убить интригу, но мы ими не воспользовались», — приводит слова Перотти пресс-служба УЕФА.

Напомним, первая встреча команд в Риме завершилась со счётом 2:1 в пользу подопечных Эусебио Ди Франческо. Таким образом, «Порту» проходит в 1/4 финала Лиги чемпионов, а «Рома» завершает своё выступление в турнире.