Президент «Уфы» рассказал, на кого клуб ориентируется в плане коммерциализации

Президент «Уфы» Марат Магадеев рассказал, на какой клуб его команда будет ориентироваться в процессе построения экономической модели.

«Наши движения в плане коммерциализации, построения экономической модели очень близки к „Генту“. У них тоже большую роль играет отбор талантливых футболистов, доведение их до серьёзного уровня мастерства и переход в топ-клубы, тем самым решая финансовые вопросы клуба. Мы тоже двигаемся в этом направлении. У нас есть примеры, когда мы брали игроков, не известных широкой публике, а некоторые из них сейчас играют за «Манчестер Сити», «Краснодар», ЦСКА или «Зенит». Ряд наших игроков и сегодня востребован, есть обращения, но политика сейчас такова, что надо и нам играть, выполнять турнирные задачи.

К нам с охотой идут молодые футболисты, которые видят, что здесь доверяют, что здесь у молодёжи есть перспективы. Плюс у «Гента» замечательно поставлена работа с болельщиками. Для такого небольшого населённого пункта у них активно развита абонементная программа, карта болельщика. Мы в этом направлении двигаемся, но пока не получаем такого результата. Считаю, что здесь нам надо активизироваться. Есть и погодные факторы – в декабре или ноябре уже дискомфорт. Это не оправдания, будем заниматься и занимаемся, чтобы болельщик появился. Были игры, когда была хорошая погода и топовые матчи, мы собирали аншлаги", — цитирует Магадеева «Бизнес online».