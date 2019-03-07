Линекер: не думаю, что пенальти в ворота «ПСЖ» был чистым и очевидным

Легендарный форвард сборной Англии и ТВ-эксперт Гари Линекер прокомментировал решение главного арбитра ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов «Пари Сен-Жермен» – «Манчестер Юнайтед» (1:3) Дамира Скомины назначить в ворота парижан пенальти в компенсированное время после просмотра видеоповтора. В этом моменте мяч попал в руку защитнику французской команды Преснелу Кимпембе.



«Я не думаю, что можно сказать, что пенальти был чистым и очевидным», — цитирует Линекера BT Sport.

Напомним, первая встреча команд в Манчестере завершилась со счётом 2:0 в пользу подопечных Томаса Тухеля. Таким образом, «Манчестер Юнайтед» прошёл в 1/4 финала Лиги чемпионов, а «ПСЖ» завершил выступление в турнире.