Ди Франческо пропустил пресс-конференцию после игры с «Порту», ему грозит штраф

Главный тренер «Ромы» Эусебио Ди Франческо с большой вероятностью столкнётся с санкциями со стороны УЕФА в связи с поведением после окончания ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов с «Порту» (1:3).
Как сообщает Football Italia, наставник римской команды не явился на послематчевую пресс-конференцию, несмотря на прописанное в правилах обязательство общения с журналистами после игр. Ожидается, что Ди Франческо будет оштрафован.
Напомним, первый матч команд, который проходил в Риме, завершился победой итальянского клуба со счётом 2:1. В ответной встрече «Порту» сумел восстановить равенство в противостоянии, а в дополнительное время забил решающий гол, который позволил «драконам» выйти в четвертьфинал Лиги чемпионов.
Жарко было не только в Париже, но и в Порту. Там тоже все решил VAR
В конце матча с помощью повторов судья дал пенальти в ворота «Ромы», но не дал в ворота «Порту».