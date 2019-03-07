Хуанфран может остаться в «Атлетико» ещё на один сезон

Защитник «Атлетико» Хуанфран может остаться в своей команде ещё на один сезон. Как сообщает Marca, руководство мадридского клуба предложило 34-летнему футболисту подписать контракт, который будет рассчитан до лета 2020 года. Отмечается, что сам испанец пока не принял решения по этому вопросу.



Хуанфран является воспитанником мадридского «Реала», где выступал за молодёжную и основную команды, но не смог закрепиться. За «Атлетико» защитник выступает с 2011 года. В составе столичной команды становился чемпионом Испании, а также обладателем Суперкубка страны и дважды выигрывал Лигу Европы.

Хуанфран в составе сборной Испании является чемпионом Европы 2012 года и серебряным призёром ЧМ-2003 в составе молодёжной команды.