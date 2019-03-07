«Урал» — «Спартак»: стали известны стартовые составы

Стали известны стартовые составы «Урала» и „Спартака“ на ответный четвертьфинальный матч Кубка России, который состоится сегодня, 7 марта, в Екатеринбурге. Начало встречи запланировано на 17:00 по московскому времени.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Урал» — «Спартак». Главный арбитр предстоящей игры — Михаил Вилков (Нижний Новгород).

«Урал»: Годзюр, Меркулов, Кулаков, Страндберг, Поляков, Димитров, Бикфалви, Майега, Эль-Кабир, Егорычев, Погребняк

«Спартак»: Селихов, Айртон, Джикия, Боккетти, Рассказов, Гулиев, Глушаков, Мельгарехо, Зе Луиш, Адриано, Мелкадзе.

Первая встреча, которая состоялась в Москве в декабре прошлого года, завершилась ничьей со счётом 1:1.