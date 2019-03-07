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Тадич и Лукаку — в списке претендентов на звание игрока недели в Лиге чемпионов

Тадич и Лукаку — в списке претендентов на звание игрока недели в Лиге чемпионов
Футбол / Лига чемпионов

УЕФА на своём официальном сайте опубликовал список из четырёх футболистов, претендующих на звание лучшего игрока недели в Лиге чемпионов.

В числе претендентов на награду оказались нападающий «Аякса» Душан Тадич, вратарь «Тоттенхэм Хотспур» Уго Льорис, форвард «Манчестер Юнайтед» Ромелу Лукаку и нападающий «Порту» Мусса Марега.

Тадич отметился голом и двумя результативными передачами в матче с «Реалом», Льорис сохранил ворота сухими в игре с «Боруссией», Лукаку оформил дубль во встрече с «Пари Сен-Жермен», а Марега отличился забитым мячом и голевым пасом в матче с «Ромой».

Напомним, на этой неделе в Лиге чемпионов состоялись следующие матчи: «Боруссия» (Дортмунд) – «Тоттенхэм» (0:1), «Реал» – «Аякс» (1:4), «ПСЖ» – «Манчестер Юнайтед» (1:3) и «Порту» – «Рома» (3:1 ДВ).

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