Рамос — в ответ на критику Переса в адрес игроков «Реала»: заплати мне, и я уйду

После вылета мадридского «Реала» из плей-офф Лиги чемпионов между капитаном команды Серхио Рамосом и президентом клуба Флорентино Пересом произошла перепалка, во время которой защитник изъявил желание уйти из клуба сообщает AS.

После ответного матча с амстердамским «Аяксом», который завершился поражением мадридцев со счётом 1:4 Перес дождался игроков в раздевалке, после чего начал их критиковать. Президент продолжал говорить в течение несколько минут, обвиняя футболистов в недостаточной самоотдаче и чрезмерном отдыхе.

В какой-то момент Перес использовал слово «позорный», что вывело из себя Рамоса. Капитан в ответ обвинил президента и его коллег из руководства клуба в плохом планировании и сказал, что они несут ответственность за катастрофический сезон «Реала».

В пылу дебатов Серхио сказал: «Заплати мне, и я уйду». Затем игрок посмотрел прямо на Переса и продолжил: «Я отдал всё ради этой эмблемы, клуба и даже тебя». Вся команда стала свидетелем скандала.

После инцидента Перес провёл встречу с другими боссами «Реала», которая продолжалась до двух часов ночи. Руководство мадридцев обсуждало различные варианты, включая немедленное увольнение главного тренера Сантьяго Солари и подписание контракта с Жозе Моуринью, у которого не лучшие отношения с Рамосом.

У руководства возникли серьёзные разногласия, поэтому решение не было принято. Возможно, что-то изменится в ближайшее время.

Напомним, Серхио пропустил ответную игру с «Аяксом» из-за дисквалификации.