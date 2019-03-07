Месси впервые после чемпионата мира—2018 был вызван в сборную Аргентины

Форвард «Барселоны» Лионель Месси был вызван в сборную Аргентины на товарищеские матчи со сборными Венесуэлы и Марокко. Месси впервые сыграет за национальную команду с чемпионата мира 2018 года в России.

После чемпионата мира появились слухи о возможном уходе Месси из сборной. Вскоре стало известно, что Месси пока не будет вызываться в сборную. Капитану было предложено вернуться, когда он сам этого захочет.

За сборную Аргентины Месси провёл 128 матчей и забил 65 мячей. Он является рекордсменом национальной команды по количеству забитых голов.

В составе сборной Месси становился вице-чемпионом мира (2014), трижды занимал второе место на Кубке Америки (2007, 2015, 2016). Также Лео выигрывал со сборной Олимпийские игры в 2008 году.