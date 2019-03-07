Показать ещё Все новости
Все новости
Все новости
ХК «Сочи» — «Локомотив». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:20 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0)
Главная / Футбол / Новости /

Кононов: в поражении «Спартака» от «Урала» виновата вся команда

Кононов: в поражении «Спартака» от «Урала» виновата вся команда
Футбол / Кубок России

Главный тренер «Спартака» Олег Кононов прокомментировал результат ответного матча 1/4 финала Кубка России с «Уралом» (0:1). Клуб из Екатеринбурга, одержав победу, вышел в полуфинал турнира.

«Моменты создавали, они были. Конечно, надо было забить. Но, к всеобщему сожалению, мы не забили. Но мне не в чем упрекнуть игроков, потому что каждый из них отдавался в полную силу.

Каждый игрок, который может играть или выходить на замену, должен приносить пользу. Если мы проиграли, как мы можем говорить о том, что игроки, вышедшие на замену, хорошо сыграли? Вся команда проиграла, значит, вся команда виновна в этом поражении.

В чемпионате теперь будем работать над тем, чтобы исправить положение», — сказал Кононов в эфире телеканала «Матч Премьер».

«Урал» обыграл «Спартак» в ответном матче и вышел в полуфинал Кубка России
Комментарии (0)
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент