Кононов: в поражении «Спартака» от «Урала» виновата вся команда

Главный тренер «Спартака» Олег Кононов прокомментировал результат ответного матча 1/4 финала Кубка России с «Уралом» (0:1). Клуб из Екатеринбурга, одержав победу, вышел в полуфинал турнира.

«Моменты создавали, они были. Конечно, надо было забить. Но, к всеобщему сожалению, мы не забили. Но мне не в чем упрекнуть игроков, потому что каждый из них отдавался в полную силу.

Каждый игрок, который может играть или выходить на замену, должен приносить пользу. Если мы проиграли, как мы можем говорить о том, что игроки, вышедшие на замену, хорошо сыграли? Вся команда проиграла, значит, вся команда виновна в этом поражении.

В чемпионате теперь будем работать над тем, чтобы исправить положение», — сказал Кононов в эфире телеканала «Матч Премьер».