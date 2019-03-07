Турецкий футболист, порезавший соперников лезвием, пожизненно дисквалифицирован

Мансур Чалар, полузащитник клуба «Амедспор», выступающего в третьем по силе дивизионе чемпионата Турции, был пожизненно дисквалифицирован Федерацией футбола Турции. Спортсмен перед матчем с «Сакарьяспором» атаковал соперников, нанося травмы лезвием. Перед стартовым свистком Чалар несколько раз ранил футболистов команды противника.

Видео можно посмотреть в «твиттере» Yeni Şafak Spor.

К расследованию дела была привлечена прокуратура Турции. У пострадавших были обнаружены порезы туловища, шеи и лица.

После матча футболисты, которым досталось из-за хулиганского поведения соперника, зафиксировали раны на фото. При этом клуб, за который выступал нападавший, отреагировал на инцидент заявлением, в котором обвинил СМИ в распространении «грязных слухов».