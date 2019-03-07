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Загребское «Динамо» одержало победу в первом матче 1/8 финала ЛЕ с «Бенфикой»

Загребское «Динамо» одержало победу в первом матче 1/8 финала ЛЕ с «Бенфикой»
Футбол / Лига Европы

В первом матче 1/8 финала Лиги Европы загребское «Динамо» принимало лиссабонскую «Бенфику». Встреча прошла в Загребе на стадионе «Максимир» и завершилась со счётом 1:0 в пользу хорватского клуба.

Автором единственного гола стал нападающий «Динамо» Бруно Петкович, реализовавший пенальти на 38-й минуте.

Ответный матч «Динамо» и «Бенфика» проведут в Лиссабоне на стадионе «Да Луш» 14 марта. Начало встречи запланировано на 23:00 мск.

Напомним, в 1/16 финала Лиги Европы «Динамо» выбило из турнира чешскую «Викторию Пльзень» (1:2, 3:0), а «Бенфика» по итогам двух игр оказалась сильнее турецкого «Галатасарая» (2:1, 0:0).

Посмотреть календарь матчей плей-офф нынешнего сезона Лиги Европы можно на «Чемпионате».

Лига Европы. 1/8 финала. 1-й матч
07 марта 2019, четверг. 20:55 МСК
Динамо З
Загреб, Хорватия
1 : 0
Бенфика
Лиссабон, Португалия
1:0 – Петкович – 38 (пен)
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