Бывший игрок «Арсенала» был на дне. Его даже считали умершим

Эммануэль Эбуэ хорошо знаком болельщикам «Арсенала» — за лондонский клуб он отыграл более шести лет. Одноклубники ценили его за самоотдачу и хорошую игру, а болельщики любили за открытость и умение веселиться. Эммануэля называли главным весельчаком «Арсенала» за его смешные и смелые выходки – мало кто может сказать Её Величеству во время визита в Букингемский дворец, что он хочет ухаживать за королевскими корги, а не играть в футбол. Эту шутку оценила даже королева.

Во время чемпионата мира 2010 года он притворялся, что знает корейский, когда внимательно слушал главного тренера сборной КНДР. «На следующий день мы были в аэропорту вместе с корейскими игроками. Один из них подошёл ко мне и спросил: «Эммануэль, ты разговариваешь на моём языке?». Я кивнул. Он спросил, как будет «доброе утро» по-корейски, на что я крикнул «янь!». Он рухнул на пол и начал смеяться».

Но в один момент из жизни Эбуэ исчезло всё веселье.

Отстранение от футбола и мысли о суициде

Летом 2015 года Эммануэль уехал из Турции, но новую команду нашёл только к марту 2016-го. «Сандерленд» подписал бывшего защитника «Арсенала» на год, а через несколько недель после заключения контракта ФИФА дисквалифицировала Эбуэ на год – из-за задолженности в 1,1 млн евро перед агентом Себастьеном Боссо. По его словам, он участвовал в переговорах с «Галатасараем», а сам Эммануэль уверял, что договаривался обо всём сам. Но в ФИФА долго разбираться не стали и дисквалифицировали футболиста за отказ выплачивать комиссию агенту.

После такого контракт с Эбуэ был расторгнут. «Самая нижняя точка моей карьеры. Худшее время», — позже рассказал он The Telegraph. Оставшись без футбола, Эммануэль впал в депрессию и сутками не выходил из дома.

«Было много дней, когда я просто не хотел вставать с кровати. Я не выходил из спальни по несколько дней. Сидел там в одиночестве. Я закрывал дверь и просто думал. Однажды у меня появились мысли о суициде. Моя семья делает меня сильнее, если бы не они, я бы не просто думал о суициде – меня бы уже не было», — поделился он.

Эбуэ увлёкся религией – тратил много времени на чтение Библии, постоянно молился и просил Бога сделать так, чтобы всё стало лучше. Но лучше не становилось. В какой-то момент он начал тренироваться с любительской лондонской командой и даже затеял бизнес, но вложился и прогорел. Добило футболиста то, что сначала умер от рака простаты дедушка Амаду, который его воспитал, а через месяц на мотоцикле разбился родной брат Серж. Эммануэль совсем потух и ещё больше замкнулся в себе. Жена, которая всё это время пыталась его как-то вернуть к жизни, не выдержала и ушла от него.

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Развод и нищая жизнь

Аурели Бертран, на которой Эммануэль был женат с 2004 года, подала на развод и забрала сына Матиаса, дочерей Клару и Маеву. Вместе с ней и детьми исчезло и всё состояние Эбуэ, которое он накопил за годы своей карьеры. У неё было хорошее юридическое образование, поэтому всё время, что футболист зарабатывал, она заставляла его подписывать какие-то контракты. А он их даже не читал – из доверия к ней.

«Я заработал в «Галатасарае» восемь миллионов евро, из которых жена присвоила семь. Что бы ни говорила мне жена, я подписывал всё», — рассказал Эбуэ The Mirror.

Какое-то время Эбуэ жил в их доме в Энфилде, но позже его начала преследовать полиция, потому что суд постановил отдать недвижимость жене. «У меня больше нет денег, чтобы позволить себе адвоката. Я в доме, но я боюсь, потому что не знаю, когда придёт полиция. Я выключаю свет – не хочу, чтобы люди знали, что я в доме», — с ужасом делился он в интервью.

Дом всё же отняли, и футболист оказался на улице. Временное пристанище Эбуэ нашёл у подруги Ясмины. Её дом он называл бункером, хотя ему и приходилось спать на полу, чтобы не беспокоить детей. Одежду он стирал сам: «Я каждый день стираю джинсы, одежду. У меня такие руки, словно я работаю на ферме. Я благодарю бабушку, потому что она научила меня стирать, готовить, убираться. Не собираюсь продавать свою одежду или то, что у меня осталось. Я буду сражаться до конца, потому что это несправедливо».

По Лондону он передвигался на общественном транспорте, а футбол ходил смотреть в бары. Эбуэ продолжал верить в Бога и молиться, чтобы всё это закончилось.

ВИЧ

В октябре 2017 года Эммануэль попытался реанимировать свою карьеру и отправился на медосмотр в клуб Северного Кипра «Тюрк Очаджи». Тут его снова ждал провал: анализ крови, взятый во время медосмотра, показал крайне малое количество лейкоцитов. Из-за этого пошли слухи, что у Эбуэ ВИЧ. Агент (новый) всё отрицал, но контракт футболист так и не заключил, а люди стали ещё чаще обходить его стороной. Эммануэль утверждал, что с ним всё в порядке, а результаты анализов были плохими из-за депрессии, но это ни к чему не привело. Пошли даже слухи, что он умер.



Услышав о проблемах Эбуэ, главный тренер «Галатасарая» Фатих Терим предложил ему работу – в одной из детских команд турецкого клуба.

Новая жизнь

На днях стало известно, что футболист снова женился – на своей первой любви Стефани Боде. Они расстались, когда он уехал в «Арсенал». Свадьба прошла в одном из крупных городов Кот-д'Ивуара Абиджане, где сейчас и живёт Эммануэль. Работа у него тоже есть: Эбуэ тренирует детишек в футбольной школе Оливье Капо и подыскивает таланты для академии «Галатасарая».