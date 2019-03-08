Медведев: «Зенит» поедет в Испанию не доигрывать, а бороться

Президент и генеральный директор «Зенита» Александр Медведев прокомментировал поражение питерского клуба от «Вильярреала» (1:3) в первом матче 1/8 финала Лиги Европы.

«Результат говорит сам за себя, свои возможности мы не использовали, а соперник реализовал практически все свои моменты. Конечно, переход от обороны к атаке не удался, уступили в движении, не смогли активно прессинговать несколькими игроками, хотя моменты у нас были. Команда поедет в Испанию не доигрывать 1/8 финала, а бороться», — цитирует президента «Зенита» ТАСС.

Ответную встречу «Зенит» и «Вильярреал» проведут в Испании на стадионе «Керамика» 14 марта. Начало игры запланировано на 23:00 мск.

Напомним, в 1/16 финала Лиги Европы «Зенит» одолел турецкий «Фенербахче», а «Вильярреал» оказался сильнее лиссабонского «Спортинга».