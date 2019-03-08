Венгеру предложили пост в ФИФА

Бывший главный тренер лондонского «Арсенала» Арсен Венгер может в скором времени занять пост в ФИФА, сообщает Le Parisien.



По словам издания, французскому специалисту была предложена должность руководителя технического развития организации. В случае назначения в его обязанности будет в том числе входить введение технологических инноваций, а также изменения футбольных правил.



Отмечается, что Венгер пока не принял решения относительно своего будущего. Если он согласится занять пост в ФИФА, о его назначении будет объявлено в течение нескольких недель.



Ранее сообщалось, что Венгер может занять должность в «Пари Сен-Жермен», однако президент парижского клуба опроверг слухи о переговорах со специалистом. Француз покинул «Арсенал» весной прошлого года и с тех пор пребывает без работы.



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