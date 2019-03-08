Марсьяль восстановился от травмы и сможет сыграть с «Арсеналом»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле-Гуннар Сульшер рассказал о состоянии травмированных игроков команды в преддверии матча 30-го тура английской Премьер-лиги с «Арсеналом».



«Бейи в порядке. Марсьяль будет доступен, и надеюсь, что Матич и Эррера тоже смогут сыграть. Им нужно ещё несколько дней поработать с командой. Сейчас они хорошо занимаются и восстанавливаются», — цитирует Сульшера пресс-служба «Манчестер Юнайтед».



Матч «Арсенал» – «Манчестер Юнайтед» состоится 10 марта на стадионе «Эмирейтс» в Лондоне. Стартовый свисток прозвучит в 19:30 мск.



После 29 туров «красные дьяволы» занимают четвёртое место в турнирной таблице первенства с 58 очками в активе. «Арсенал» отстаёт на одно очко и располагается на пятой строчке.

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