«Шальке» готов продать Коноплянку за € 3-5 млн

Полузащитник «Шальке» Евгений Коноплянка летом может покинуть свою команду. Как сообщает Bild, немецкий клуб готов продать украинского футболиста за сумму € 3-5 млн.



Издание отмечает, что на сумму влияет окончание контракта летом 2020 года, а также зарплата Коноплянки в размере € 4,5 млн в год. Напомним, что «Шальке» подписал контракт с 29-летним футболистом за € 12,5 млн в 2017 году.

Ранее в СМИ сообщалось, что Коноплянка и ещё несколько игроков были выставлены на трансфер из-за посещения ночного клуба после матча группового этапа Лиги чемпионов с «Порту» (1:3). Позже появилась информация, что украинец близок к переходу в «Бешикташ».



В нынешнем сезоне 29-летний игрок провёл 14 матчей и сделал 2 передачи.