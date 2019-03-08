Адриано может из-за травмы пропустить матч «Динамо» — «Спартак»

Нападающий «Спартака» Луис Адриано рискует пропустить предстоящий матч 19-го тура Российской Премьер-Лиги с «Динамо», сообщает пресс-служба красно-белых.



Бразильский форвард был освобождён от работы в общей группе во время сегодняшней тренировки. Накануне, 7 марта, в ходе ответной игры 1/4 финала Кубка России с «Уралом» (0:1) он получил сильный ушиб правой стопы. Решение об участии Адриано в московском дерби будет принято позднее.



Матч «Динамо» – «Спартак» состоится 10 марта на «Арене Химки» и начнётся в 19:00 мск. Изначально встреча должна была пройти на новом стадионе бело-голубых «ВТБ Арена», однако из-за состояния газона открытие арены пришлось перенести на неопределённый срок.

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