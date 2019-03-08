Деулофеу: «Уотфорд» пока не лучший клуб, а моя цель — играть за топ-команду

Нападающий «Уотфорда» Жерар Деулофеу рассказал, что у него есть желание добиться выступления за одну из топ-команд Европы.

Деулофеу является воспитанником «Барселоны», за которую начал выступать в 2011 году. В 2015 году он перешёл в «Эвертон», откуда в 2017-м уехал в аренду в «Милан». В том же году каталонский клуб вернул форварда, однако уже спустя полгода отдал его в аренду «Уотфорду». Минувшим летом «шершни» выкупили права на футболиста.

«У «Уотфорда» есть определённый стиль, но пока он не лучший клуб. Мы на восьмом месте в таблице, борясь за то, чтобы финишировать седьмым и попасть в Европу, но я не могу закрыть двери другим командам. Я сосредоточен на «Уотфорде», но, конечно, моя цель — играть за топ-команду, это нормально, как и для любого другого профессионала.



Я парень, который любит много играть, мне не нравится быть на скамейке или пропускать игры, поэтому я приехал сюда в Уотфорд, чтобы я мог играть как можно больше. Я доволен своим решением», — цитирует форварда Reuters.