Деулофеу не покинет «Уотфорд» в январе, игрока хотел вернуть «Милан»

Нападающий «Уотфорда» Жерар Деулофеу останется в клубе как минимум до конца нынешнего сезона, сообщает Football Italia со ссылкой на Calciomercato.com.



По информации издания, руководство «шершней» не отпустит испанского футболиста в зимнее трансферное окно.



Ранее сообщалось, что в возвращении Деулофеу заинтересован «Милан». Россонери хотели арендовать форварда на полгода, однако «Уотфорд» выразил готовность лишь продать игрока, установив на него ценник в € 25 млн.



Деулофеу является воспитанником «Барселоны», за которую начал выступать в 2011 году. В 2015 году он перешёл в «Эвертон», откуда в 2017-м уехал в аренду в «Милан». В том же году каталонский клуб вернул форварда, однако уже спустя полгода отдал его в аренду «Уотфорду». Минувшим летом «шершни» выкупили права на футболиста.

«Уотфорд» не продаст Деулофеу в «Милан» менее чем за € 25 млн