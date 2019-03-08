Ахметов: ЦСКА не зазвездился после победы над «Реалом», скорее сказался график

Полузащитник московского ЦСКА Ильзат Ахметов не считает, что победа со счётом 1:0 в домашнем матче с «Реалом» в нынешнем сезоне Лиги чемпионов стала главной причиной неудач «армейцев» в следующих играх.

«Мы отдали во время матча с «Реалом» много сил и эмоций. Тренер предвидел, что нам будет не хватать свежести в голове и в ногах. Конечно, так и было. Но я бы не сказал, что мы зазвездились, задрали нос. Скорее сказался график, который был очень тяжёлым в той части сезона.

Мы всё-таки ещё не столь опытны, для многих из нас такие победы, такой календарь — это впервые. Сыграла роль нехватка опыта, а где-то и мастерства. Но «звёздности» точно не было, потому что нам предстоит ещё очень много пройти, чтобы добиться каких-то результатов, и все это понимают», — приводит слова Ахметова пресс-служба ЦСКА.