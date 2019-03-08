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«Челси»: ФИФА относится к нам непоследовательно по сравнению с другими клубами

«Челси»: ФИФА относится к нам непоследовательно по сравнению с другими клубами
Футбол / Англия

«Челси» выступил с официальным заявлением в связи с решением апелляционного комитета ФИФА не приостанавливать действие запрета на регистрацию новых игроков до завершения процесса обжалования.

«Мы действовали согласно правилам и уже уведомили ФИФА о намерении обжаловать решение и санкции дисциплинарного комитета. С точки зрения процессуальной справедливости и швейцарского законодательства право клуба на апелляцию должно быть предоставлено до того, как какое-либо наказание вступит в силу.

Насколько нам известно, во всех предыдущих случаях, когда ФИФА накладывала запрет на регистрацию новых игроков, также было принято решение приостановить действие санкций до завершения процесса апелляции. В таком случае мы считаем, что к «Челси» относятся непоследовательно по сравнению с другими европейскими клубами.

Мы рассмотрим наши дальнейшие действия, как только получим письменные обоснования этого решения от ФИФА. Клуб принимает к сведению заявление апелляционного комитета о том, что он имеет право подать апелляцию в CAS. В то же время мы продолжим полное сотрудничество с футбольными властями», — говорится в сообщении «Челси».

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