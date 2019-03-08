«Ювентус» — «Удинезе»: Роналду, Дибала и Манджукич начнут матч на скамейке

Тренерский штаб «Ювентуса» во главе с Массимилиано Аллегри определился с составом на домашний матч 27-го тура итальянской Серии А с «Удинезе». Нападающие туринской команды Криштиану Роналду, Пауоло Дибала и Марио Манджукич начнут встречу на скамейке запасных.

Вратарь: Щенсны.

Защитники: Ругани, Барцальи, Спинаццола, Касерес.

Полузащитники: Бентанкур, Матюиди, Джан.

Форварды: Сандро, Бернардески, Кин.

Запасные: Перин, Пинсольо, Кьеллини, Бонуччи, Де Шильо, Дибала, Роналду, Манджукич.

Матч «Ювентус» — «Удинезе» состоится сегодня, 8 марта, в Турине на стадионе «Альянц Арена» и начнётся в 22:30 мск. «Чемпионат» проведёт прямую видеотрансляцию встречи.

«Ювентус», набрав 72 очка, возглавляет турнирную таблицу чемпионата Италии, «Удинезе» (25) занимает 15-е место.