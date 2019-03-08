Младший брат Погребняка забил за шведский «Фалькенберг» в товарищеском матче

Российский нападающий Кирилл Погребняк, который является младшим братом форварда «Урала» Павла Погребняка, помог шведскому клубу «Фалькенберг» одержать победу в товарищеском матче с «Гётеборгом» (2:0).

Кирилл стал автором первого гола, отправив мяч в ворота соперника на 11-й минуте встречи после передачи защитника Якоба Эрикссона.

Погребняк пока не подписал контракт с «Фалькенбергом». В клубе он проходит просмотр перед началом нового сезона чемпионата Швеции.

В нынешнем кампании Кирилл провёл 15 матчей в Футбольной национальной лиге за калининградскую «Балтику». 26-летний нападающий записал в актив один гол. Ранее Погребняк защищал цвета «Зенита-2», «Томи» и воронежского «Факела».

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