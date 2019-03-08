Младший брат Погребняка забил за шведский «Фалькенберг» в товарищеском матче

Российский нападающий Кирилл Погребняк, который является младшим братом форварда «Урала» Павла Погребняка, помог шведскому клубу «Фалькенберг» одержать победу в товарищеском матче с «Гётеборгом» (2:0).
Кирилл стал автором первого гола, отправив мяч в ворота соперника на 11-й минуте встречи после передачи защитника Якоба Эрикссона.
Погребняк пока не подписал контракт с «Фалькенбергом». В клубе он проходит просмотр перед началом нового сезона чемпионата Швеции.
В нынешнем кампании Кирилл провёл 15 матчей в Футбольной национальной лиге за калининградскую «Балтику». 26-летний нападающий записал в актив один гол. Ранее Погребняк защищал цвета «Зенита-2», «Томи» и воронежского «Факела».
Турнирная таблица ФНЛ доступна на «Чемпионате».
К. Погребняк находится на просмотре в «Витебске»