«Тоттенхэм» определился с датами проведения первого матча на новом стадионе

«Тоттенхэм Хотспур» проведёт первый матч на новом стадионе в первой декаде апреля. В официальном сообщении клуба говорится, что «Тоттенхэм» сыграет на новом стадионе матч кубка Англии с «Брайтон энд Хоув Альбион» или матч АПЛ с «Кристал Пэлас».

Если «Брайтон» обыграет «Миллуолл» в Кубке Англии, то в первом матче на новом стадионе «Тоттенхэм» сыграет 3 апреля с «Кристал Пэлас». Если же в Кубке дальше пройдёт «Миллуолл», то «Тоттенхэм» встретится в АПЛ с «Брайтоном» 6 или 7 апреля.

«Тоттенхэм» планировал переехать на новый стадион, который строится на месте «Уайт Харт Лэйн», ещё перед началом нового сезона. Но объект не был сдан вовремя.

Перед тем как ввести стадион в полноценную эксплуатацию, необходимо провести на нём два тестовых матча. Новая арена будет опробована в матче юношеской команды «Тоттенхэма» со сверстниками из «Саутгемптона». 30 марта на новой арене состоится матч легенд.

Вместимость нового стадиона составит 62 000 человек.