«Ювентус» одержал пятую подряд победу в Серии А, разгромив «Удинезе»

В матче 27-го тура итальянской Серии А туринский «Ювентус» принимал «Удинезе». Встреча состоялась в Турине на арене «Альянц Стадиум» и завершилась со счётом 4:1 в пользу хозяев.

Автором первого мяча стал нападающий «Ювентуса» Мойзе Кин, отличившийся на 11-й минуте. В конце первого тайма Кин оформил дубль. Третий гол забил полузащитник хозяев Эмре Джан, реализовавший пенальти в середине второго тайма. Спустя четыре минуты мяч в ворота «Удинезе» отправил хавбек Блез Матюиди. В конце встречи отличился форвард гостей Кевин Ласанья.

Победная серия «Ювентуса» в чемпионате Италии достигла пяти матчей. Ранее команда Массимилиано Аллегри обыграла «Наполи» (2:1), «Болонью» (1:0), «Фрозиноне» (3:0) и «Сассуоло» (3:0).

«Ювентус», набрав 75 очков, возглавляет турнирную таблицу Серии А, «Удинезе» (25) занимает 15-е место.