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«Ювентус» одержал пятую подряд победу в Серии А, разгромив «Удинезе»

«Ювентус» одержал пятую подряд победу в Серии А, разгромив «Удинезе»
Футбол / Италия

В матче 27-го тура итальянской Серии А туринский «Ювентус» принимал «Удинезе». Встреча состоялась в Турине на арене «Альянц Стадиум» и завершилась со счётом 4:1 в пользу хозяев.

Автором первого мяча стал нападающий «Ювентуса» Мойзе Кин, отличившийся на 11-й минуте. В конце первого тайма Кин оформил дубль. Третий гол забил полузащитник хозяев Эмре Джан, реализовавший пенальти в середине второго тайма. Спустя четыре минуты мяч в ворота «Удинезе» отправил хавбек Блез Матюиди. В конце встречи отличился форвард гостей Кевин Ласанья.

Победная серия «Ювентуса» в чемпионате Италии достигла пяти матчей. Ранее команда Массимилиано Аллегри обыграла «Наполи» (2:1), «Болонью» (1:0), «Фрозиноне» (3:0) и «Сассуоло» (3:0).

«Ювентус», набрав 75 очков, возглавляет турнирную таблицу Серии А, «Удинезе» (25) занимает 15-е место.

Италия - Серия А. 27-й тур
08 марта 2019, пятница. 22:30 МСК
Ювентус
Турин
4 : 1
Удинезе
Удине
1:0 – Кин – 11, 2:0 – Кин – 39, 3:0 – Джан – 67 (пен), 4:0 – Матюиди – 71, 4:1 – Ласанья – 84
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