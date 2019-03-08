Аллегри — о вечеринке с моделями: после того ужина «Ювентус» обыграл «Наполи»

Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри прокомментировал информацию, согласно которой туринские футболисты после поражения в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов с «Атлетико» (0:2) устроили вечеринку с 60 моделями.

«Это был командный ужин. Я являюсь тренером, а не караульным для игроков. Футболисты решили провести такое мероприятие, я считаю, что они поступили правильно, этот ужин способствовал улучшению атмосферы.

Парни и сами понимают свою ответственность, они знают, как нужно поступать. Думаю, этот ужин помог нам, ведь после этого мы обыграли «Наполи», — приводит слова Аллегри CalcioMercato.

Ранее итальянские СМИ сообщили, что футболисты «Ювентуса» после матча в Мадриде на частном самолёте отправились в Турин. Там они устроили вечеринку в гостинице Starhotel Majestic.