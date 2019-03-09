Сарри: инцидент с Кепой положительно повлиял на игру «Челси»

Главный тренер «Челси» Маурицио Сарри заявил, что инцидент, произошедший в концовке финального матча Кубка английской лиги с «Манчестер Сити», положительно сказался на игре лондонцев. Тогда на последних минутах добавленного времени голкипер Кепа Аррисабалага отказался замениться, вызвав гнев Сарри, а «Челси» уступил сопернику в серии послематчевых пенальти.

«Игра с «Манчестер Сити» в финале была очень важной. За две недели до того матча мы проиграли им 0:6. Но в тот вечер «Челси» смог сыграть с «Манчестер Сити» на одном уровне. Это положительно повлияло на уверенность в собственных силах.

Положительный эффект оказала и ситуация с Кепой. В пяти последних матчах мы одержали четыре победы и сыграли вничью с «Манчестер Сити», пропустили всего один мяч», — приводит слова Сарри Daily Mail.