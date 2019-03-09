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«Локомотив» обыграл «Анжи» в матче молодёжного первенства, «Зенит» уступил «Уфе»

«Локомотив» обыграл «Анжи» в матче молодёжного первенства, «Зенит» уступил «Уфе»
Футбол / РПЛ

В матче 19-го тура молодёжного первенства России махачкалинский «Анжи» принимал московский «Локомотив». Встреча состоялась на 3-м поле стадиона «Анжи-Арена» в Каспийске и завершилась со счётом 3:2 в пользу гостей.

Таким образом, «Локомотив» набрал 36 очков и поднялся на 2-е место в турнирной таблице первенства. «Анжи» (12) — на предпоследнем, 15-м месте в таблице.

В параллельном матче тура петербургский «Зенит» принимал «Уфу». Встреча состоялась на стадионе «Петровский МСА» в Санкт-Петербурге и завершилась победой гостей со счётом 1:0. Автором единственного гола стал защитник «Уфы» Вячеслав Дёмин.

«Уфа» набрала 11 очков и располагается на последнем, 16-м месте в турнирной таблице первенства страны. «Зенит» (33) опустился на 5-е место.

Россия - Молодёжное первенство. 19-й тур
09 марта 2019, суббота. 12:00 МСК
Анжи-мол.
Махачкала
2 : 3
Локомотив-мол.
Москва
1:0 – Ягьяев – 5, 1:1 – Сулейманов – 6, 1:2 – Цаллагов – 67, 1:3 – Турищев – 77, 2:3 – Агаларов – 86 (пен)
Россия - Молодёжное первенство. 19-й тур
09 марта 2019, суббота. 12:00 МСК
Зенит-мол.
Санкт-Петербург
0 : 1
Уфа-мол.
Уфа
0:1 – Дёмин – 6
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