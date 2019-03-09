«Локомотив» обыграл «Анжи» в матче молодёжного первенства, «Зенит» уступил «Уфе»

В матче 19-го тура молодёжного первенства России махачкалинский «Анжи» принимал московский «Локомотив». Встреча состоялась на 3-м поле стадиона «Анжи-Арена» в Каспийске и завершилась со счётом 3:2 в пользу гостей.



Таким образом, «Локомотив» набрал 36 очков и поднялся на 2-е место в турнирной таблице первенства. «Анжи» (12) — на предпоследнем, 15-м месте в таблице.



В параллельном матче тура петербургский «Зенит» принимал «Уфу». Встреча состоялась на стадионе «Петровский МСА» в Санкт-Петербурге и завершилась победой гостей со счётом 1:0. Автором единственного гола стал защитник «Уфы» Вячеслав Дёмин.



«Уфа» набрала 11 очков и располагается на последнем, 16-м месте в турнирной таблице первенства страны. «Зенит» (33) опустился на 5-е место.