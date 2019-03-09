«Алавес» и «Эйбар» не смогли выявить победителя в матче Примеры

В матче 27-го тура чемпионата Испании «Алавес» принимал «Эйбар». Встреча состоялась на стадионе «Мендисорроса» в испанском городе Витория и завершилась со счётом 1:1.



На 58-й минуте счёт в матче открыл полузащитник «Алавеса» Такаси Инуи. Ответный гол на свой счёт записал нападающий «Эйбара» Марк Кардона, который отправил мяч в ворота хозяев на 71-й минуте встречи. Таким образом, «Алавес» продлил беспроигрышную серию в чемпионате Испании до пяти матчей.



«Алавес» набрал 41 очко и занимает 5-е место в турнирной таблице испанской Примеры. «Эйбар» (35) поднялся на 10-е место в таблице чемпионата Испании. Лидером соревнования на данный момент является «Барселона», набравшая 60 очков в 26 матчах.