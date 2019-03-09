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«Алавес» и «Эйбар» не смогли выявить победителя в матче Примеры

«Алавес» и «Эйбар» не смогли выявить победителя в матче Примеры
Футбол / Испания

В матче 27-го тура чемпионата Испании «Алавес» принимал «Эйбар». Встреча состоялась на стадионе «Мендисорроса» в испанском городе Витория и завершилась со счётом 1:1.

На 58-й минуте счёт в матче открыл полузащитник «Алавеса» Такаси Инуи. Ответный гол на свой счёт записал нападающий «Эйбара» Марк Кардона, который отправил мяч в ворота хозяев на 71-й минуте встречи. Таким образом, «Алавес» продлил беспроигрышную серию в чемпионате Испании до пяти матчей.

«Алавес» набрал 41 очко и занимает 5-е место в турнирной таблице испанской Примеры. «Эйбар» (35) поднялся на 10-е место в таблице чемпионата Испании. Лидером соревнования на данный момент является «Барселона», набравшая 60 очков в 26 матчах.

Испания - Примера. 27-й тур
09 марта 2019, суббота. 15:00 МСК
Алавес
Витория
1 : 1
Эйбар
Эйбар
1:0 – Инуи – 58, 1:1 – Кардона – 71
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