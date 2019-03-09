Балотелли: «ПСЖ» — не сильная команда, там просто играют сильные футболисты

Нападающий «Марселя» Марио Балотелли прокомментировал вылет «ПСЖ» из плей-офф Лиги чемпионов.

В ответном матче 1/8 финала парижане на своём поле проиграли «Манчестер Юнайтед» со счётом 1:3. Первая встреча завершилась победой французского клуба со счётом 2:0.

«Смотрел ответную игру. «Юнайтед» заслужил победу. «ПСЖ» — очень сильная команда. Хотя нет, не очень сильная команда — там просто играют очень сильные футболисты. Это разные вещи. Именно поэтому им и не повезло в Лиге чемпионов. Ничего не имею против «ПСЖ», и мне нравится «Манчестер Сити», но предпочитаю победу «Ман Юнайтед», — приводит слова 28-летнего итальянца La Provence.

Напомним, ранее Балотелли выступал за «Манчестер Сити» и «Ливерпуль».