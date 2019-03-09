Показать ещё Все новости
Все новости
Все новости
«Хетафе» — «Уэска». 10 марта. Смотреть онлайн
Начало прямой трансляции
22:35 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0)
Главная / Футбол / Новости /

Балотелли: «ПСЖ» — не сильная команда, там просто играют сильные футболисты

Балотелли: «ПСЖ» — не сильная команда, там просто играют сильные футболисты
Футбол / Лига чемпионов

Нападающий «Марселя» Марио Балотелли прокомментировал вылет «ПСЖ» из плей-офф Лиги чемпионов.

В ответном матче 1/8 финала парижане на своём поле проиграли «Манчестер Юнайтед» со счётом 1:3. Первая встреча завершилась победой французского клуба со счётом 2:0.

«Смотрел ответную игру. «Юнайтед» заслужил победу. «ПСЖ» — очень сильная команда. Хотя нет, не очень сильная команда — там просто играют очень сильные футболисты. Это разные вещи. Именно поэтому им и не повезло в Лиге чемпионов. Ничего не имею против «ПСЖ», и мне нравится «Манчестер Сити», но предпочитаю победу «Ман Юнайтед», — приводит слова 28-летнего итальянца La Provence.

Напомним, ранее Балотелли выступал за «Манчестер Сити» и «Ливерпуль».

Кантона потроллил Неймара, сравнив его с барбекю
Комментарии (0)
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент