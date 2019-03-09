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«Барселона» одержала волевую победу в матче Примеры с «Райо Вальекано»

«Барселона» одержала волевую победу в матче Примеры с «Райо Вальекано»
Футбол / Испания

В 27-м туре испанской Примеры «Барселона» принимала «Райо Вальекано». Матч прошёл на стадионе «Камп Ноу» в Барселоне и завершился со счётом 3:1 в пользу сине-гранатовых.

Счёт во встрече открыли гости — на 24-й минуте отличился нападающий Рауль Де Томас. На 38-й минуте каталонцы восстановили равенство усилиями защитника Жерара Пике. На 51-й минуте «Барселона» заработала пенальти, который успешно реализовал форвард Лионель Месси. Под занавес матча, на 82-й минуте, окончательный результат зафиксировал нападающий хозяев Луис Суарес.

«Барселона» набрала 63 очка и продолжает лидировать в турнирной таблице чемпионата Испании, опережая ближайшего преследователя в лице «Атлетико» на семь очков. «Райо Вальекано» (23) занимает предпоследнее, 19-е, место.

Испания - Примера. 27-й тур
09 марта 2019, суббота. 20:30 МСК
Барселона
Барселона
3 : 1
Райо Вальекано
Мадрид
0:1 – Де Томас – 24, 1:1 – Пике – 38, 2:1 – Месси – 51 (пен), 3:1 – Суарес – 82
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