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«Монако» сыграл вничью с «Бордо» в Лиге 1, Головин провёл на поле 78 минут

«Монако» сыграл вничью с «Бордо» в Лиге 1, Головин провёл на поле 78 минут
Футбол / Франция

В 28-м туре французской Лиги 1 «Монако» на своём поле встретился с «Бордо». Игра прошла на домашнем стадионе монегасков «Луи II» и завершилась со счётом 1:1.

В первом тайме командам не удалось открыть счёт. В начале второй половины встречи, на 48-й минуте, голом отличился нападающий хозяев Радамель Фалькао. На 65-й минуте в ворота «Монако» был назначен пенальти, который успешно реализовал форвард Джимми Бриан. До конца матча ни одной из команд так и не удалось вырвать победу. Российский полузащитник монегасков Александр Головин провёл на поле 78 минут, после чего был заменён.

«Монако» набрал 27 очков и занимает 17-е место в турнирной таблице Лиги 1. Отрыв монегасков от зоны вылета составляет шесть очков. С таблицей первенства можно ознакомиться на «Чемпионате».

Франция - Лига 1. 28-й тур
09 марта 2019, суббота. 22:00 МСК
Монако
Монако
1 : 1
Бордо
Бордо
1:0 – Фалькао – 48, 1:1 – Бриан – 65 (пен)

В параллельных матчах 28-го тура чемпионата Франции «Амьен» одолел «Ним» (2:1), а «Дижон» сыграл вничью с «Реймсом» (1:1).

Франция - Лига 1. 28-й тур
09 марта 2019, суббота. 22:00 МСК
Амьен
Амьен
2 : 1
Ним
Ним
1:0 – Гирасси – 49, 1:1 – Алиуи – 53, 2:1 – Питерс – 64
Удаления: Гирасси, 89 – нет
Франция - Лига 1. 28-й тур
09 марта 2019, суббота. 22:00 МСК
Дижон
Дижон
1 : 1
Реймс
Реймс
0:1 – Зенели – 9, 1:1 – Слити – 13 (пен)
Удаления: Кулибали, 3 – нет
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