«Монако» сыграл вничью с «Бордо» в Лиге 1, Головин провёл на поле 78 минут

В 28-м туре французской Лиги 1 «Монако» на своём поле встретился с «Бордо». Игра прошла на домашнем стадионе монегасков «Луи II» и завершилась со счётом 1:1.



В первом тайме командам не удалось открыть счёт. В начале второй половины встречи, на 48-й минуте, голом отличился нападающий хозяев Радамель Фалькао. На 65-й минуте в ворота «Монако» был назначен пенальти, который успешно реализовал форвард Джимми Бриан. До конца матча ни одной из команд так и не удалось вырвать победу. Российский полузащитник монегасков Александр Головин провёл на поле 78 минут, после чего был заменён.



«Монако» набрал 27 очков и занимает 17-е место в турнирной таблице Лиги 1. Отрыв монегасков от зоны вылета составляет шесть очков. С таблицей первенства можно ознакомиться на «Чемпионате».

В параллельных матчах 28-го тура чемпионата Франции «Амьен» одолел «Ним» (2:1), а «Дижон» сыграл вничью с «Реймсом» (1:1).