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«Хетафе» одержал третью победу кряду в Примере, обыграв «Уэску»

«Хетафе» одержал третью победу кряду в Примере, обыграв «Уэску»
Футбол / Испания

В матче 27-го тура испанской Примеры «Хетафе» принимал «Уэску». Встреча прошла в Хетафе на стадионе «Колисеум Альфонсо Перес» и завершилась со счётом 2:1 в пользу хозяев.

Автором первого мяча стал нападающий «Уэски» Энрик Гальего, отличившийся на 35-й минуте после передачи форварда Луиса Авилы. В начале второго тайма счёт сравнял нападающий «Хетафе» Хайме Мата, голевой пас отдал форвард Хорхе Молина. На 77-й минуте Мата оформил дубль, реализовав пенальти.

Победная серия «Хетафе» в чемпионате Испании достигла трёх матчей. «Уэска» потерпела первое поражение в последних трёх встречах.

«Хетафе», набрав 45 очков, занимает четвёртое место в турнирной таблице Примеры, «Уэска» (22) — 20-е.

Статистика игроков испанского первенства доступна на «Чемпионате».

Испания - Примера. 27-й тур
09 марта 2019, суббота. 22:45 МСК
Хетафе
Хетафе
2 : 1
Уэска
Уэска
0:1 – Гальего – 35, 1:1 – Мата – 50, 2:1 – Мата – 77 (пен)
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