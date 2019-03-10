Два гола Маты — в видеообзоре матча «Хетафе» — «Уэска»

В матче 27-го тура испанской Примеры «Хетафе» принимал «Уэску». Встреча прошла в Хетафе на стадионе «Колисеум Альфонсо Перес» и завершилась со счётом 2:1 в пользу хозяев.

Автором первого мяча стал нападающий «Уэски» Энрик Гальего, отличившийся на 35-й минуте после передачи форварда Луиса Авилы. В начале второго тайма счёт сравнял нападающий «Хетафе» Хайме Мата, голевой пас отдал форвард Хорхе Молина. На 77-й минуте Мата оформил дубль, реализовав пенальти.

Победная серия «Хетафе» в чемпионате Испании достигла трёх матчей. «Уэска» потерпела первое поражение в последних трёх встречах.

«Хетафе», набрав 45 очков, занимает четвёртое место в турнирной таблице Примеры, «Уэска» (22) — 20-е.

Видеообзор матча также доступен на «Чемпионате».