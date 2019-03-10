«СКА-Хабаровск» на выезде обыграл «Луч» в матче ФНЛ

В матче 26-го тура Футбольной национальной лиги «Луч» принимал «СКА-Хабаровск». Встреча состоялась на стадионе «Динамо» во Владивостоке и завершилась со счётом 2:0 в пользу гостей.



На 56-й минуте счёт открыл полузащитник «СКА-Хабаровск» Артемий Малеев. Через 20 минут второй мяч в ворота владивостокской команды отправил хавбек гостей Дмитрий Кабутов.



«СКА-Хабаровск» набрал 36 очков и поднялся на 11-е место в турнирной таблице Футбольной национальной лиги. Владивостокский «Луч» (35) — на 11-м месте в таблице. Лидером соревнования на данный момент является «Тамбов», набравший 50 очков в 25 матчах первенства.



В следующем туре «СКА-Хабаровск» проведёт матч с «Томью», а «Луч» сыграет с «Мордовией». Обе встречи пройдут 17 марта.