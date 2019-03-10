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Солари — об Иско: чтобы играть, нужно быть в соответствующей физической форме

Солари — об Иско: чтобы играть, нужно быть в соответствующей физической форме
Футбол / Испания

Главный тренер мадридского «Реала» Сантьяго Солари объяснил, почему у полузащитника Иско мало игровой практики в нынешнем сезоне. Напомним, Иско отказался ехать на ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов с «Аяксом» (1:4), после того как не попал в заявку «Реала» на эту игру.

«Дисциплинарные вопросы предпочитаю решать внутри клуба. Чтобы играть, необходимо быть в соответствующей физической форме. Также нужно её поддерживать», — приводит слова Солари Goal.com.

26-летний Иско перешёл в «Реал» летом 2013 года из «Малаги». Сумма трансфера составила € 30 млн. В нынешнем сезоне принял участие в 16 матчах чемпионата Испании, забил 1 мяч и отдал 2 результативные передачи. Контракт игрока с клубом действует до лета 2022 года.

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