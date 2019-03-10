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Марадона: не знаю, что должен показать Агуэро, чтобы получить вызов в сборную

Марадона: не знаю, что должен показать Агуэро, чтобы получить вызов в сборную
Футбол / Южная Америка

Бывший футболист сборной Аргентины, а ныне главный тренер мексиканского клуба «Дорадос» Диего Марадона раскритиковал наставника аргентинской национальной команды Лионеля Скалони за решение не вызывать форварда «Манчестер Сити» Серхио Агуэро в сборную.

«Не вызвав Агуэро в сборную, Скалони проявил неуважение к футболу, хотя он никогда не был хорошим игроком. Не хочу для своей команды такого наставника. Не знаю, что должен продемонстрировать Агуэро, чтобы получить приглашение в команду», — приводит слова Марадоны EFE.

Ранее стало известно, что форвард «Барселоны» Лионель Месси был вызван в сборную Аргентины на товарищеские матчи со сборными Венесуэлы и Марокко. Месси впервые сыграет за национальную команду с чемпионата мира 2018 года в России.

Месси впервые после чемпионата мира—2018 был вызван в сборную Аргентины
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